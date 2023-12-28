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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пятёрка крупнейших поставщиков в ноябре увеличила объёмы отгрузок ноутбуков на 10%
По сравнению с октябрём текущего года.

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Тайваньский ресурс DigiTimes традиционно использует связи среди региональных производителей ноутбуков, чтобы оперировать свежей статистикой. И пусть сейчас уже подходит к концу декабрь, издание ссылается лишь на итоги ноября при обсуждении динамики поставок ноутбуков на мировой рынок. Если не считать Apple, пятёрка лидеров сегмента отчиталась в ноябре о совокупном росте объёмов поставок ноутбуков на 10% в последовательном сравнении.

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Источник изображения: DigiTimes

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Три крупнейших контрактных производителя ноутбуков, которые предлагают свои услуги известным на мировом рынке компаниям, столкнулись примерно с такой же динамикой спроса в ноябре. Среди поставщиков ноутбуков больше всего прибавила HP Inc. (+46%), на втором месте оказалась Acer (+10%), а вот Lenovo и Asustek Computer столкнулись со снижением объёмов поставок по сравнению с октябрём. Dell выступила на том же уровне, продемонстрировав стабильность поставок. В годовом сравнении все пять компаний продемонстрировали рост, в среднем по группе он достиг 19%. В декабре все они, за исключением Dell, рассчитывают на сохранение положительной динамики.

#аналитика #ноутбуки #тайвань
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