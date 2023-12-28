Samsung тоже готова снабжать NVIDIA такой памятью.

Ещё в период прошлого криптовалютного бума NVIDIA продемонстрировала готовность платить поставщикам компонентов несколько миллиардов долларов США в квартал, поэтому публикация на страницах DigiTimes вчера не вызвала у нас особого удивления. Источник со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщал, что компании Micron и SK hynix получили от NVIDIA по $540–770 млн авансом в счёт будущих поставок памяти типа HBM3e, которая будет использоваться при производстве ускорителей вычислений NVIDIA нового поколения в 2024 году.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Для производителей памяти подобные финансовые поступления станут хорошей поддержкой, ведь 2023 год для них был тяжёлым из-за кризиса перепроизводства и низких цен на продукцию. Тем более, что расширение объёмов выпуска HBM требует существенных капитальных вложений, и в этом смысле авансовые платежи от NVIDIA вполне справедливы.

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Попутно сообщается, что Samsung Electronics заключила с NVIDIA контракт на поставку микросхем памяти типа HBM3 и HBM3e. Этот производитель выпускает такую память по более зрелому техпроцессу, чем SK hynix, а потому может проигрывать последней из компаний в прибыльности данного вида продукции. Для NVIDIA использование ресурсов всех трёх производителей HBM позволяет добиться как более стабильных поставок, так и некоторой гибкости в обсуждении цен.