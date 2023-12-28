Это важный сигнал для всей мировой отрасли.

Деловая активность в азиатском регионе с наступлением предновогоднего периода не снижается, поэтому агентство Bloomberg со ссылкой на данные органов официальной статистики Южной Кореи сообщает о рекордном росте поставок полупроводниковой продукции в этой стране по итогам ноября. Непосредственно поставки в годовом сравнении выросли на 80%, показав максимальное увеличение с конца 2002 года, а объёмы производства чипов выросли на 42%, на максимальное значение с начала 2017 года.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В Южной Корее находятся два крупнейших производителя микросхем памяти, и подобная динамика объясняется преимущественно положительными изменениями конъюнктуры данного сегмента рынка. Цены на память пошли вверх, складские запасы выросли лишь на 36%, что соответствует минимальному приросту с февраля текущего года. Наконец, высокий спрос на память типа HBM для систем искусственного интеллекта во многом определил рост объёмов поставок. Для сравнения, индекс промышленного производства Южной Кореи в целом за ноябрь вырос только на 5,3%. Помимо микросхем памяти, прибавил и рынок промышленного оборудования, как подчеркнули южнокорейские чиновники.