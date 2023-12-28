Компания должна обжаловать запрет на импорт умных часов с функцией пульсоксиметра.

По информации Bloomberg, компании Apple удалось получить право возобновить продажу в фирменных магазинах на территории США и в онлайне умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, поскольку по решению суда ей предоставлена отсрочка на вступление в силу решения Комиссии по международной торговле США до 10 января следующего года.

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Источник изображения: Apple

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До 10 января регуляторы должны рассмотреть заявление Apple о более длительной приостановке действия решения Комиссии, а потому период продаж спорных с патентной точки зрения часов может быть продлён ещё раз. Кроме того, до 12 января Комиссия должна рассмотреть суть программных изменений к алгоритму определения содержания кислорода в крови пользователя Apple Watch, который применялся ещё в часах шестой серии. Если эти изменения позволят устранить противоречие с патентными правами компании Masimo, то регуляторы позволят Apple продавать соответствующие часы без ограничений, а также осуществлять негарантийную замену вышедших из строя устройств с соответствующей функциональностью. Представители Masimo заявили, что Apple вводит органы власти в заблуждение, и никакой спешки в снятии ограничений быть не должно.