Продавать на сторону батареи и автопилот тоже можно с выгодой.

Аналитики Morgan Stanley, как утверждает Electrek, настаивают на необходимости учёта при оценке капитализации бизнеса Tesla не только её потенциала как автопроизводителя, но и готовности компании развиваться в других сферах. Сами эксперты Morgan Stanley считают, что целевой прогноз по курсу акций этой компании в $380 за штуку лишь на 23% ($86) определяется потенциалом в автомобильном сегменте.

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Источник изображения: Tesla

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Tesla может неплохо зарабатывать, по мнению экспертов, за счёт автострахования, предоставления транспортных услуг автономными электромобилями, а также поставок своих тяговых батарей сторонним компаниям. В последнем случае источником прибыли также может стать и лицензирование систем активной помощи водителю, которые объединены под обозначением FSD. Сторонние автопроизводители вполне могут платить Tesla за использование соответствующей платформы.