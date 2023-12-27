Он призван защитить позиции компании на внутреннем рынке КНР.

В уходящем году компания Tesla вывела на рынок обновлённую версию электрического седана Model 3, которая пока не добралась до американского рынка, но уже предлагается клиентам в Китае и Европе. Сборка машины налажена на предприятии компании в Китае, и теперь осведомлённые источники сообщают, что в наступающем году здесь же будет выпускаться и обновлённая версия Model Y.

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Источник изображения: Tesla

Не следует путать будущий электромобиль со слегка обновлённой комплектацией Model Y, которая получила колёсные диски иного дизайна и фоновую окружающую подсветку в салоне. Готовящийся к выпуску в Китае электрический кроссовер Tesla Model Y будет обновлён значительно серьёзнее — наверняка по примеру той же Model 3, которая к осени получила улучшенную отделку салона и шумоизоляцию, а также прибавила в запасе хода.

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Подготовка к массовому производству новой версии Model Y начнётся уже в период новогодних каникул в Китае, а выпуск машины будет налажен к середине 2024 года. Кроссовер Tesla Model Y является одним из самых популярных электромобилей в мире, в одном только Китае на его долю приходится до 75% продаж всей продукции Tesla. Обновить эту машину для местного рынка компанию торопят китайские конкуренты, которые один за одним выпускают более привлекательные электрические кроссоверы подобных размеров. Бесконечно удерживать рыночные позиции только за счёт снижения цен Tesla в таких условиях не может.