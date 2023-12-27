Исключительно оборудование больше единолично не определяет прогресс.

Вряд ли представители профильного бизнеса заинтересованы в принижении значимости собственных компаний, поэтому руководители Entegris и Merck в своих комментариях ресурсу Nikkei Asian Review с особым вдохновением рассказывали о трансформации полупроводниковой отрасли с точки зрения крупных поставщиков расходных материалов и химикатов.

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Источник изображения: Seeking Alpha

По их словам, отрасль вступает в эпоху, когда прогресс в создании более производительных чипов будет определять не литографическое оборудование, как это происходило на протяжении последних десятилетий, а применяемые на производстве химикаты и материалы. Например, медь в качестве проводника уже не так востребована на определённом уровне, и её замена на молибден требует применения нового набора материалов и сопутствующих дорогостоящих и долгосрочных исследований.

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Переход к трёхмерной структуре транзисторов и чипов тоже вызывает определённые сложности: химикаты при обработке кремниевых пластин важно не только нанести тонким слоем, но и эффективно смыть их излишки. От чистоты этих химикатов будет зависеть уровень брака при производстве чипов, поэтому на рынке закрепятся лишь гиганты, способные инвестировать серьёзные средства в эту сферу. Новичкам в сегменте материалов для производства чипов особо ничего не светит.