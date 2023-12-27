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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пытается обжаловать запрет на продажу Watch Series 9 и Ultra 2 в США
Если попытка оправдается, то запрет снимут 12 января.

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Надежды Apple на способность президента США наложить вето на недавнее решение Комиссии по международной торговле (ITC), запрещающее импорт в страну умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, не оправдались, поскольку соответствующих действий не последовало, и с 26 декабря компания лишилась возможности продавать указанные устройства не только в онлайн-магазинах, но и фирменных торговых точках по всей территории США. Как поясняет Bloomberg, в попытке защитить свои интересы Apple подала апелляцию в Федеральный суд США.

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Источник изображения: Apple

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Apple пытается обжаловать решение ITC не только по существу, но и требовать отсрочки на вступление запрета в силу, чтобы иметь возможность продолжать продажи часов с функцией пульсоксиметра на территории США, пока ведётся судебное разбирательство. Компания представила органам правосудия подробное описание программного алгоритма, который должен устранить нарушение запатентованных Masimo технологий, но представители последней из компаний убеждены, что Apple необходимо вносить изменения на аппаратном уровне, либо просто договориться с истцом о выплате определённой материальной компенсации. Если предлагаемые программные изменения удовлетворят суд, то продажа Watch Series 9 b Ultra 2 может быть возобновлена в США уже с 12 января 2024 года.

#apple #сша #умные часы #apple watch #судебное разбирательство #носимая электроника
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