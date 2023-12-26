Оно сможет выпускать 40-нм чипы.

Деловая жизнь в Азии не замирает по мере приближения конца календарного года, поэтому индийское издание The Economic Times с энтузиазмом сообщает, что израильская компания Tower Semiconductor подала повторную заявку на строительство предприятия по выпуску чипов на территории Индии. Предполагается, что данное предприятие позволит выпускать 65-нм и 40-нм чипы.

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Источник изображения: DigiTimes

Это уже вторая попытка израильского контрактного производителя чипов, чей переход под крыло Intel не состоялся в уходящем году, наладить выпуск полупроводниковых компонентов на территории Индии. Прошлая попытка предпринималась ею в сотрудничестве с инвестиционной компанией Next Orbit Ventures из ОАЭ, которая сейчас намеревается преследовать Tower Semiconductor в суде за нарушение условий исходного контракта.

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Новым партнёром Tower рискует стать компания BC Jindal, специализирующаяся на производстве упаковки. Арабские инвесторы хотели бы стать участниками нового проекта Tower, но по каким-то причинам были исключены из переговорного процесса, и теперь попытаются защитить свои интересы в суде. Tower сейчас обрабатывает требования индийских властей к реализации инвестиционных проектов такого рода, рассчитывая к весне следующего года объявить о строительстве профильного предприятия в Индии.