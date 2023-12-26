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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры HiSilicon достигли пятого места в сегменте смартфонов
Для компании под санкциями это неплохой результат.

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По итогам третьего квартала, как сообщается в статистике Counterpoint Research, китайский разработчик HiSilicon смог выйти на пятое место на рынке мобильных процессоров. Дочерняя компания Huawei Technologies по итогам отчётного периода заняла 3% рынка, уступив только Qualcomm, Apple, MediaTek и Samsung.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Лидером рынка мобильных процессоров остаётся Qualcomm с долей 40%, на втором расположилась Apple с 31%, MediaTek сейчас активно продвигает свою продукцию в сегменте недорогих смартфонов с поддержкой 5G, за счёт чего занимает третье место с 15% рынка. Четвёртую позицию занимает Samsung с процессорами собственной разработки (7%), а следом расположилась HiSilicon с 3% рынка. Китайская UNISOC занимает шестое место и 2% рынка, а Google со своими процессорами Tensor довольствуется 1%.

#смартфоны #аналитика #huawei #hisilicon
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