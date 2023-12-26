Повторяя тем самым путь японских коллег на мировой рынок.

Издание Nikkei Asian Review сочло нужным отметить, что китайские производители электромобилей неспроста сосредоточились на разработке спорткаров. С их помощью они надеются привлечь внимание аудитории к своим торговым маркам далеко за пределами Китая. Подобным образом в 60-70-е годы прошлого века действовали японские автопроизводители, которым нужно было заявить о себе на мировом рынке.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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В частности, китайский автоконцерн GAC сейчас осваивает мелкосерийный выпуск спортивного электромобиля Hyper SSR, а принадлежащая Geely марка ZEEKR для настройки спортивного хэтчбека 001 FR пригласила бывшего чемпиона мира по гонкам Формулы 1 Кими Райкконена (Kimi Raikkonen), он же участвует в продвижении продукции этой марки. Лидирующая на рынке электромобилей китайская BYD для своей люксовой марки YangWang разрабатывает четырёхмоторное купе U9 с рядом уникальный возможностей, призванных привлекать внимание публики, которая готова покупать более дешёвые транспортные средства этого концерна. Японские автопроизводители в своём развитии в прошлом веке шли именно таким путём: заработав достаточно на массовых автомобилях, они начали продвигать свою продукцию на зарубежных рынках при помощи спортивных моделей.