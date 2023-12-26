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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году будет выпущено не более 500 000 гарнитур Apple Vision Pro
Они поступят в продажу в начале февраля, но только в США.

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Не смог обойти вниманием планы Apple на следующий год известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming Chi-Kuo), который высказал предположение, что массовые поставки гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro начнутся в январе наступающего года, и к началу февраля компания сможет начать продажи в США по рекомендованной розничной цене $3499 за штуку. Всего по итогам 2024 года Apple может отгрузить на рынок до 500 000 таких гарнитур, как считает эксперт.

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Источник изображения: Apple

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В четвёртом же квартале будущего года, уже после презентации iPhone 16 компания Apple представит новые модели Mac на базе процессоров собственной разработки. Скорее всего, настольные Mac Studio и Mac Pro на базе флагманского процессора M3 Ultra будут представлены ещё на конференции WWDC в июне, а вот Mac Mini и MacBook Air на базе новых процессоров семейства M3 вполне могут дебютировать к концу следующего года.

#apple #vision pro #минг-чи куо
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