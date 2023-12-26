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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-14900KF на частоте 8843 МГц показал лучший результат для жидкого азота
Этим результатом оказалась как раз сама достигнутая частота.

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На дворе последняя неделя года, а поскольку мероприятие CES 2024 в январе начинается только на второй неделе, не попадающие в политическую повестку новости становятся в этот период очень редкими. В этой ситуации нас выручает память об истоках — новостям о разгоне находится достойное место на страницах сайта. Южнокорейский энтузиаст Safedisk как раз на днях отличился в разгоне процессора Intel Core i9-14900KF с использованием жидкого азота, пройдя на нём валидацию CPU-Z на частоте 8849 МГц при активности восьми ядер и восьми потоков.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

Судя по описанию этого и предыдущего экспериментов, корейский оверклокер использовал серийный процессор, а не инженерный экземпляр, но штатную крышку теплораспределителя удалил для прямой установки резервуара с жидким азотом на кристалл процессора. По сути, полученная частота является максимальной для всех процессоров, достигнутой с использованием жидкого азота, поскольку более высокий результат в 9044 МГц в октябре уходящего года был получен тайваньским оверклокером шведского происхождения при помощи жидкого гелия.

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На прошлой неделе, кстати, корейскому энтузиасту удалось обновить абсолютный мировой рекорд SuperPI 32M на частоте 8408 МГц, достигнув результата 3 минуты 1,269 секунды при активности пяти ядер и пяти потоков.

#intel #экстремальный разгон #core i9-14900kf
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