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На дворе последняя неделя года, а поскольку мероприятие CES 2024 в январе начинается только на второй неделе, не попадающие в политическую повестку новости становятся в этот период очень редкими. В этой ситуации нас выручает память об истоках — новостям о разгоне находится достойное место на страницах сайта. Южнокорейский энтузиаст Safedisk как раз на днях отличился в разгоне процессора Intel Core i9-14900KF с использованием жидкого азота, пройдя на нём валидацию CPU-Z на частоте 8849 МГц при активности восьми ядер и восьми потоков.
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Судя по описанию этого и предыдущего экспериментов, корейский оверклокер использовал серийный процессор, а не инженерный экземпляр, но штатную крышку теплораспределителя удалил для прямой установки резервуара с жидким азотом на кристалл процессора. По сути, полученная частота является максимальной для всех процессоров, достигнутой с использованием жидкого азота, поскольку более высокий результат в 9044 МГц в октябре уходящего года был получен тайваньским оверклокером шведского происхождения при помощи жидкого гелия.
На прошлой неделе, кстати, корейскому энтузиасту удалось обновить абсолютный мировой рекорд SuperPI 32M на частоте 8408 МГц, достигнув результата 3 минуты 1,269 секунды при активности пяти ядер и пяти потоков.