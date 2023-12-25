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Новости Hardware Алексей Сычёв
Таиланд становится региональным центром производства печатных плат
Уступает Китаю, но развивается быстро.

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С позапрошлого года, как сообщают аналитики DigiTimes Research, власти Таиланда активно привлекают в страну производителей печатных плат, поскольку многим игрокам рынка после характерных для периода пандемии потрясений китайской экономики и промышленности захотелось найти альтернативную площадку для выпуска продукции такого типа. В этой стране решились развивать выпуск печатных плат производители из Китая, Японии и Тайваня.

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Источник изображения: DigiTimes

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Профильные производства начали концентрироваться в двух промышленных кластерах Таиланда, причём производители автокомпонентов тоже заинтересованы в наличии в этой стране поставщиков печатных плат. Таиланд является довольно крупным автопроизводителем, а по мере появления на борту современных автомобилей всё более сложных электронных систем растёт и спрос на печатные платы.

#китай #производство #таиланд #печатные платы
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