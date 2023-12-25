В денежном выражении, естественно.

С 1992 по 2017 годы корпорация Intel неизменно получала каждый год звание крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов в показателях выручки, но с 2017 года данный статус начала регулярно оспаривать южнокорейская компания Samsung Electronics, и по итогам 2022 года она вышла на первое место. По прогнозам QUICK FactSet, в текущем фискальном году, который в календаре NVIDIA завершается в конце следующего месяца, эта компания впервые в истории станет крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции.

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Источник изображения: NVIDIA

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По крайней мере, NVIDIA имеет шансы удвоить свою годовую выручку до $58,8 млрд, тогда как выручка Samsung Electronics на полупроводниковом направлении по итогам текущего календарного года ограничится $49 млрд. По сравнению с предыдущим годом она сократится более чем на треть. Компания Intel выручит не более $53,9 млрд, потеряв за год 14% выручки, поэтому у NVIDIA есть определённые шансы вырваться в лидеры.