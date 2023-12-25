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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Китая осудили попытки США отгородиться от покупки чипов, выпущенных по зрелым техпроцессам в КНР
Влияние Китая в этой сфере действительно растёт.

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Китайское издание South China Morning Post ещё вчера отметило, что стремление властей США определить, в каких случаях национальная промышленность может обойтись без выпускаемых по старым техпроцессам чипов из Китая, нарушает принципы международной торговли и справедливой конкуренции, а также может существенным образом навредить цепочкам поставок.

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Источник изображения: Shutterstock

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Специалисты TrendForce подсчитали, что к концу 2024 года на территории Китая будут функционировать не менее 32 предприятий, выпускающих чипы по зрелым техпроцессам с нормами 28 нм и более грубыми. Всего же в стране действуют 44 предприятия по контрактному выпуску чипов, и строятся 22 предприятия такого профиля. К 2027 году, как считают эксперты TrendForce, доля Китая на рынке услуг по выпуску чипов с использованием зрелой литографии вырастет с 31 до 39 %. Правда, при этом доля китайских компаний на мировом рынке контрактных услуг с использованием техпроцесса 14 нм и более тонких должна к 2027 году сократиться с 8 до 6 %. В этом отношении американские санкции будут работать против КНР вполне успешно.

#аналитика #сша #полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #китайские производители
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