Ему нужны датчики изображений.

Санкции США против Huawei лишили её того влияния на рынке смартфонов, которое для Sony служило источником хорошей выручки в сегменте датчиков изображений для цифровых камер, и теперь японский поставщик в основном обслуживает интересы Apple. Как поясняет Nikkei Asian Review, завершившееся расширение производственных мощностей Sony в Нагасаки позволит компании на 60% увеличить объёмы выпуска датчиков изображений.

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Источник изображения: Sony

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С 2025 года к этой площадке присоединится и предприятие в Кумамото, которое начнёт получать от TSMC профильные кристаллы. Sony рассчитывает не только получить заказы от китайских производителей смартфонов типа Xiaomi и Oppo, но и продвигать свои датчики изображений в новых сегментах рынка. Например, в автоматизации логистической сферы камеры нужны для определения графика движения транспортных средств и поиска путей оптимизации на операциях погрузки и разгрузки. В этой сфере также будет активно внедряться искусственный интеллект, но ему нужны «глаза» в виде датчиков изображений Sony.