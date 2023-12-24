Отчасти этому способствовал рост курсовой стоимости акций компании.

Компания Apple завершает год с капитализацией свыше $3 трлн, поэтому в этом контексте интересны изыскания делового издания Forbes, которые имеют отношение к определению примерной величины благосостояния генерального директора компании Тима Кука (Tim Cook). Источник оценивает текущее благосостояние главы Apple в $1,9 млрд. Он владеет менее чем 1% акций этой компании, а именно — 3,3 млн штук, чья рыночная стоимость приближается к $652 млн по текущему курсу.

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Источник изображения: Apple

В 2022 году Тим Кук заработал примерно $100 млн, но в текущем решил ограничить свои доходы примерно $59 млн вознаграждения, включая и опционы на покупку акций Apple. Одновременно на 40% были снижены компенсационные пакеты ещё нескольких высокопоставленных руководителей Apple. В отличие от многих конкурентов, в годы пандемии компания не так активно расширяла свой штат, поэтому и массовых сокращений персонала ей удалось избежать. Впрочем, осведомлённые источники поясняют, что подрядчики Apple в результате имевшей место оптимизации расходов всё же пострадали.

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Кстати, статус главы самой дорогой компании технологического сектора в мире не особо выделяет Тима Кука на фоне прочих миллиардеров, в их мировом рейтинге по версии Forbes он занимает только 1647-е место. В отличие от того же Илона Маска (Elon Musk), который стал богатейшим человеком мира за счёт роста курсовой стоимости акций Tesla, глава Apple владеет достаточно скромным пакетом акций компании, которой руководит.