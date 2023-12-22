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Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei поможет своим партнёрам обойти Tesla по объёмам продаж электромобилей
Но только с учётом выпуска гибридов.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, компания Huawei Technologies уже вложила в развитие бизнеса в сфере автомобильной электроники около $3 млрд, и хотя экономическая отдача от этих инвестиций пока не так велика, в перспективе выбранная стратегия должна позволить её партнёрам в совокупности выпускать больше электромобилей, чем Tesla продаёт на китайском рынке.

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Источник изображения: AITO

До местного гиганта BYD с тремя миллионами выпущенных в этом году электромобилей и гибридов партнёрам Huawei очень далеко, но поддержка этой компании позволяет даже небольшим компаниям завоёвывать покупателей на этом весьма конкурентном рынке. Как ожидается, по итогам этого года автомобили, использующие технологии Huawei, разойдутся на китайском рынке тиражом около 600 000 штук.

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К числу партнёров Huawei на автомобильном направлении следует отнести прежде всего Changan Auto, которая стала крупным акционером новой компании, которую первая из них учредила для продвижения своих интересов на автомобильном рынке. Seres сотрудничает с Huawei при выпуске электромобилей и гибридов под маркой AITO, а Chery недавно представила торговую марку Luxeed, следующую аналогичной идеологии. Changan использует технологии Huawei в электромобилях марки Avatr. Интерес к сотрудничеству с Huawei проявляет и известная в нашей стране китайская марка JAC, а вот у GAC наладить совместный бизнес с Huawei не получилось. Как пояснили представители этого китайского автогиганта, Huawei не была готова участвовать в разработке уникальных для GAC решений, а предпочитала создать своего рода универсальную платформу, которой могли бы пользоваться и другие автопроизводители.

#huawei #tesla #электромобили #китайские производители #byd
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Я эти кулера как раз в нулевых, работая в п\к магазе, народу впаривал.))
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