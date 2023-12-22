Чтобы выйти на норму прибыли более 10%.

На пресс-конференции, посвящённой завершению приватизации корпорации Toshiba, её действующий генеральный директор Таро Симада (Taro Shimada), по данным Reuters, заявил о намерениях наращивать объёмы выпуска силовой электроники максимально высокими темпами. В развитие этого бизнеса компания готова вложить более $175 млн, она уже договорилась о сотрудничестве в этой сфере с японским производителем ROHM, который теперь является одним из акционеров Toshiba.

реклама

Источник изображения: Toshiba

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Экспансия данного вида деятельности, по мнению руководства Toshiba, позволит компании в сжатые сроки выйти на норму прибыли более 10%, а это ускорит возврат средств инвесторам и позволит выйти на безубыточность на уровне всей корпорации. Какие подразделения компания закроет или продаст для улучшения своего финансового положения, Таро Симада объяснить отказался, сославшись на необходимость принимать подобные решения после консультаций с основным инвестором в лице японского инвестиционного фонда JIP.