Экспериментом назвать внешность машины он не готов.

Агентство Reuters приводит слова главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцгаузена (Franz von Holzhausen) о восприятии электрического пикапа Cybertruck окружающими. По его словам, необычная внешность машины заставляет людей выстраиваться в очередь, чтобы просто изучить её, и подобный дизайн нельзя считать экспериментом в чистом виде. Как отметил главный дизайнер Tesla, подобными угловатыми формами отличались суперкар Lamborghini Countach и истребителем Lockheed Martin F-117, а они выпускались серийно вполне успешно.

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Источник изображения: Reuters

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Фактически, Cybertruck позволил Tesla привлечь покупателей, которые до этого никогда не задумывались о приобретении пикапа, а по своим характеристикам эта машина ничем не уступает конкурентам, а по некоторым критериям и превосходит их. Дизайн Cybertruck также отчасти вдохновлялся переделанной в подводную лодку машиной из фильма о Джеймсе Бонде, которую глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) приобрёл в свою коллекцию. Франц фон Хольцгаузен добавил, что его детям очень нравится, когда их из школы забирает отец на Tesla Cybertruck. Его даже ошибочно принимают за Илона Маска.