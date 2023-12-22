Новая модель на новых элементах питания — это двойной риск.

По подсчётам Reuters, основанным на неофициальных данных, компания Tesla на своём предприятии в Техасе сейчас способна выпускать не более 32,5 млн аккумуляторных ячеек типа 4680 в год. Электрический пикап Cybertruck без них обходиться не сможет, поскольку рассчитан на использование только таких аккумуляторных элементов.

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Источник изображения: Tesla

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Каждый пикап использует 1360 ячеек типа 4680 в своей тяговой батарее, поэтому имеющихся производственных мощностей Tesla хватает только на выпуск 24 000 машин в год. Для сравнения, в ноябре руководство компании заявляло, что только в следующем году рассчитывает выпустить 125 000 пикапов, а в 2025 году постарается удвоить это количество. Чтобы выйти на ежегодный выпуск 250 000 пикапов, Tesla должна в десять раз увеличить объёмы выпуска ячеек типа 4680. Они производятся по новой для всей отрасли технологии сухого покрытия компонентов анодов и катодов. Пока Tesla не удаётся её успешно масштабировать в нужных объёмах, и это ограничивает производственную программу Cybertruck на ближайшие месяцы.