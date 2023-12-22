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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиенты Apple в США лишились возможности гарантийной замены часов Watch, начиная с Series 6
Онлайн-продажи актуальных моделей тоже прекращены.

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Агентство Bloomberg пояснило, какие ещё последствия для покупателей и владельцев умных часов Apple Watch будет иметь вступающий с 25 декабря запрет на их импорт в США. Онлайн-продажи через фирменный сайт Apple прекращены для моделей Watch Series 9 и Ultra 2 со вчерашнего дня, а к понедельнику их нельзя будет приобрести и в офлайн-магазинах Apple на территории США. При этом сторонние продавцы электроники смогут продолжить их продажу до истощения запасов, сформированных на складах внутри страны. Поставки указанных устройств Apple за пределами США продолжатся без каких-либо ограничений.

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Источник изображения: Apple

По информации Apple, покупатели новых Watch Series 9 и Ultra 2 не смогут обменять их или воспользоваться услугой гарантийной замены после 25 декабря, но при этом исправные экземпляры можно будет сдать продавцу для возврата денег, если не истёк срок, отводимый производителем на реализацию такого права после покупки.

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Проблемы возникли и у американских владельцев Apple Watch Series 6, 7, 8, а также Ultra, поскольку компания в случае возникновения серьёзных дефектов в процессе эксплуатации предлагала заменить купленный клиентом экземпляр на новый, не обеспечивая процедуру ремонта как такового. Некоторые из владельцев предпочитали продлевать фирменную гарантию за доплату, и теперь они лишились возможности реализовать своё право на гарантийный и постгарантийный обмен вышедших из строя часов указанных моделей. Это же будет справедливо и для покупателей Apple Watch Series 9 и Ultra 2. По сути, из актуального ассортимента Apple может предлагать в США только Watch SE, так как они не измеряют уровень содержания кислорода в крови.

#apple #сша #умные часы #apple watch #запрет #носимая электроника
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Apple не добилась отсрочки вступления запрета на продажу Watch Series 9 и Ultra 2 в США
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