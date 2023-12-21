Подробности проекта пока не уточняются.

Некоторое время назад тайваньской компании Foxconn не удалось реализовать проект по строительству в Индии предприятия по выпуску чипов совместно с промышленным конгломератом Vedanta, но теперь сайт DigiTimes сообщает об успешной подаче соответствующей заявки данной тайваньской компанией независимо от прочих вероятных партнёров. Что будет подразумевать собой новая инициатива Foxconn на территории Индии, пока судить сложно, но заявка относится к категории проектов по организации выпуска чипов или дисплеев.

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Источник изображения: DigiTimes

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Сроки приёма заявок были увеличены в мае текущего года, поскольку из заявителей в первоначальные сроки уложилась только Micron Technology. Власти Индии готовы предоставить около $91,3 млрд в форме субсидий для развития местной полупроводниковой промышленности. Сама Foxconn не имеет опыта по непосредственной обработке кремниевых пластин, но вполне может организовать тестирование и упаковку чипов, которые ей будут нужны при производстве электронных устройств на территории данной страны.