Она оказалась в нужном месте в нужное время.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в последнее время плохо скрывает недовольство успехами NVIDIA в развитии систем искусственного интеллекта и сопутствующей аппаратной инфраструктуры. Выступая в Массачусетском технологическом институте , он позволил себе заявить, что основателю NVIDIA и его компании просто очень сильно повезло в определённый момент, в результате чего конкурирующая с Intel компания и стала лидером сегмента вычислений.

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Источник изображения: Intel

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Гелсингер имеет основания утверждать, что на первых порах NVIDIA не рассматривала сферу систем искусственного интеллекта как перспективный вариант применения ускорителей на основе GPU, и даже не хотела поддерживать свой профильный проект такого типа. По мнению главы Intel, компания NVIDIA просто оказалась в нужном месте в нужное время. Если бы Intel около 15 лет назад, как продолжил мысль её нынешний руководитель, не прекратила поддерживать развитие семейства ускорителей Larrabee, то именно она была сейчас лидером рынка систем искусственного интеллекта.