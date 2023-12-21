Успех Socket AM4 вдохновляет компанию на длительность жизненных циклов.

Британские тёзки нашего сайта всё ещё могут позволить себе роскошь концентрации на информации, имеющей отношение только к сегменту компьютерных комплектующих для энтузиастов, а потому в интервью с ними глава розничного бизнеса AMD Дэвид Макафи (David McAfee) смело заявил о готовности компании обеспечить максимально длительный жизненный цикл платформы Socket AM5. Предшественница в лице Socket AM4 сохраняла актуальность в настольном сегменте более шести лет, перекрыв изначальные планы AMD.

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Источник изображения: AMD

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Представитель компании подчеркнул, что руководство AMD понимает степень влияния длительности жизненного цикла потребительской платформы на её рыночный успех, а потому для Socket AM5 планирует обеспечить совместимость с процессорами, которые будут выходить как минимум до 2025 года включительно, а то и позже. Таким образом, можно предположить, что и процессоры с архитектурой Zen 6 для настольного применения будут совместимы с материнскими платами, оснащёнными разъёмом Socket AM5.