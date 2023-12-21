Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD обеспечит актуальность платформы Socket AM5 и после 2025 года
Успех Socket AM4 вдохновляет компанию на длительность жизненных циклов.

реклама

Британские тёзки нашего сайта всё ещё могут позволить себе роскошь концентрации на информации, имеющей отношение только к сегменту компьютерных комплектующих для энтузиастов, а потому в интервью с ними глава розничного бизнеса AMD Дэвид Макафи (David McAfee) смело заявил о готовности компании обеспечить максимально длительный жизненный цикл платформы Socket AM5. Предшественница в лице Socket AM4 сохраняла актуальность в настольном сегменте более шести лет, перекрыв изначальные планы AMD.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Представитель компании подчеркнул, что руководство AMD понимает степень влияния длительности жизненного цикла потребительской платформы на её рыночный успех, а потому для Socket AM5 планирует обеспечить совместимость с процессорами, которые будут выходить как минимум до 2025 года включительно, а то и позже. Таким образом, можно предположить, что и процессоры с архитектурой Zen 6 для настольного применения будут совместимы с материнскими платами, оснащёнными разъёмом Socket AM5.

#amd #socket am5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD призывает акционеров отказаться от сделки по продаже миллиона акций по цене ниже рыночной
AMD призывает рассчитывать на бум процессоров со встроенным ускорением ИИ не ранее 2025 года
AMD сделала технологию масштабирования изображения FSR 3 открытой, опубликовав исходный код на GitHub
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
17
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
84
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plussz
11:39
= Ryzen1200?
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:39
Так куда же без него ты дед полез на Украину? Где твой горшок? Пусть не волшебный как пробирка Колена Пауэлла? Ты там давай держись хоть и без горшка мозгов и кадров то бишь клоунов.
Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине
Олег Тимофеев
11:35
Может заменить на коньяк? Или джин сразу начнут обращаться с ожогом пищевода?
Кардиолог Конев предложил запретить продажу корвалола и валокордина в России
Ryzen1200
11:35
Хeon x5460 + Термоклей + Скобы от степплера = ?
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:33
Вот что бывает когда другим завидуешь до поноса. Увидали у Вовки и в копилку? Ничего своего не осталось даже формулировок. Хрена себе Блинкин лодырь.
Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий
Артём Николаев
11:33
То ли ещё будет на пике хайпа, когда появится миллион новых миллионеров и медиа заполнятся различными криптокоучами) Вообще мечта многих людей - чтоб остальные жили так же плохо, как и они. Желательно...
Майнеры из Иркутска задолжали энергетикам более 480 млн рублей
El Grechko
11:32
Ну всё, пропадёт калабуховский дом.
Бобби Котик покинет должность руководителя Activision Blizzard на следующей неделе
Олег Тимофеев
11:31
Беспилотный монорельс как в Дубаи не судьба ну хоть паром шерсти клок.
В России запустили беспилотный экопаром «Генерал Черняховский»
Анатолий Павлюшин
11:30
Без разгона ЦПУ, до одного места эта ДДР3.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:29
Потому что коррупция это форма женских отношений с миром мужчин. А уж чем они платят это несущественно. Я называю это эффект Клеопатры а если еще точнее то Нефертити. Вот а вы красота , красота а оказ...
В Индонезии заявили, что коррупцию среди чиновников развели их жёны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем