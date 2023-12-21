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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple не добилась отсрочки вступления запрета на продажу Watch Series 9 и Ultra 2 в США
Но всё равно будет обжаловать это решение.

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Прилагая все усилия для отсрочки вступления в силу запрета на импорт в США умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, компания Apple обратилась в Комиссию по международной торговле США с соответствующим прошением, рассчитывая выиграть время до подачи апелляции на этот запрет, но получила отказ, как поясняет Engadget. Условия остались прежними: сегодня Apple должна прекратить продажу указанных моделей умных часов через свой онлайн-магазин в США, в воскресенье будут прекращены продажи в офлайн-магазинах компании, а с 26 декабря никто не сможет ввезти выпускаемые за пределами часы этих моделей на территорию страны.

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Источник изображения: Apple

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При этом сторонние торговые сети сохраняют возможность продавать указанные модели Apple Watch до тех пор, пока не реализуют последние экземпляры, но с 26 декабря они не смогут ввезти в США новые партии. Все эти запреты может отыграть назад президентское вето, и до 25 декабря включительно Джозеф Байден (Joseph Biden) может отменить решение Комиссии по международной торговле США. Пока же Apple готовится к худшему для себя сценарию, продолжая предпринимать попытки к сохранению права продавать Watch Series 9 и Ultra 2 на территории страны.

#apple #сша #умные часы #apple watch #запрет
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