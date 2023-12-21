Первая партия будет готова к концу января.

По информации Bloomberg, подрядчики Apple в Китае уже полным ходом готовят дебютную партию гарнитур дополненной реальности Vision Pro, которые поступят в продажу в фирменные магазины компании на территории США в феврале следующего года, если всё пойдёт по плану. Напомним, что каждый экземпляр гарнитуры будет обходиться американскому покупателю в $3499, а приобрести его в онлайн будет невозможно. Для покупки придётся не только посетить фирменный магазин Apple, но и провести примерку и тестовое использование.

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Источник изображения: Apple

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Сотрудников фирменных магазинов Apple начнёт обучать продаже Vision Pro с первой недели января, из каждого магазина в штаб-квартиру в Калифорнии будет командировано по два человека, которые за пару дней пройдут обучение и после возвращения на свои рабочие места передадут полученный опыт прочим коллегам. В магазинах Apple под гарнитуры Vision Pro уже выделяются специальные демонстрационные зоны и складские помещения. Компания постарается к моменту старта продаж сформировать и достаточные запасы сопутствующих принадлежностей типа линз для клиентов с нарушениями зрения. Специальное приложение в точках продаж позволит сотрудникам магазинов быстро определять размер головы пользователя. Разработчики приложений для этого типа устройств тоже получили от Apple уведомление о необходимости подготовить свои продукты к финальному тестированию, что говорит о приближении старта продаж.