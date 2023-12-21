Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Память HBM3E производства Micron будет использоваться в ускорителях NVIDIA H200
Сертификационные испытания уже завершаются.

реклама

Корейская компания SK hynix до сих пор сохраняла монополию на поставки своей памяти типа HBM3 для нужд NVIDIA, но Samsung и Micron тоже прилагали усилия к попаданию в число её поставщиков, и в квартальной отчётной презентации представители последней из компаний заявили, что сейчас микросхемы HBM3E данной марки проходят последние этапы квалификационных тестов, после чего будут готовы к использованию в составе ускорителей вычислений NVIDIA H200 и GH200. Кроме того, память LPDDR5X производства Micron уже используется в комбинации с процессорами NVIDIA Grace, так что на буме систем искусственного интеллекта компания рассчитывает хорошо заработать.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По сути, в ёмкостном выражении к 2025 году память типа HBM различных поколений должна будет занимать в производственной программе Micron такую же долю, как и вся прочая DRAM вместе взятая. К массовому производству HBM3E компания приступит в начале следующего года, а всего к осени того же года она рассчитывает выручить от поставок продукции этого класса сотни миллионов долларов США. По словам представителей Micron, предлагаемые ею микросхемы HBM3E обладают на 10% более высоким быстродействием и на 30% более низким энергопотреблением в сравнении с изделиями конкурентов.

#nvidia #micron #hbm3e #h200
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft будет активнее переходить на чипы NVIDIA B100 в следующем году, чем ожидалось
TSMC получила срочные заказы на выпуск чипов NVIDIA для китайского рынка
Edgewater Research: с середины следующего года рост спроса на ускорители вычислений NVIDIA будет замедляться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
74
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
14
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

johnnie74
08:08
Спасибо кэп! Тут речь вообще не о сборке как бы была. Ну и тогда уж, до кучи, мертвы все от SDRAM до DDR4. Для игр.. 775 запускает уже не всё, но может запустить, например, очень "древние" FarCry...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Артём Николаев
08:00
Как так? Если прочитать новости, там всё адски дорого, криво и аккаунты банят. Бесполезный мусор. Или можно считать себя умнее 50 000 000 дураков?
Sony продала уже более 50 000 000 консолей PlayStation 5
Артём Николаев
07:53
Интересно, а кто заявитель? Бдительные бабульки на страже духовности или "лига безопасного интернета" kpi отрабатывает? Как говорится, кто написал четыре миллиона доносов?)
В клипе Николая Баскова «Странник» нашли пропаганду ЛГБТ
Vorvort
07:52
2.02 вполне неплохая. В 2.1 добавили метро но поломали производительность.
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
Vorvort
07:51
99% игр не достойны покупки, потому только торрент либо вообще игнор. Baldurs Gate 3 купил Deluxe edition, Лариан заслужили.
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
MrPegge
07:49
У РФ появились свои киевские призраки
САУ "Коалиция-СВ" неофициально появилась на передовой, и щелкает, как орешки, хваленые гаубицы M777
inchaos75
07:39
Иногда товары почему то нельзя заказать в пункт выдачи. Заказывал комплект для компа на Я.Маркете - корпус, процессор, память, материнку, видеокарту, БП, все в сумме на 170 т.р., пункт выдачи нельзя б...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
inchaos75
07:23
Комсомольск-на-Амуре на левом берегу, а Вознесенское и Троицкое, Нижнетамбовское и Ягодный и еще куча населенных пунктов России на правом. Не весь правый берег Амура в Китае, вот что надо знать об ком...
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
Апшеронский скакел
07:18
А при чëм тут озон и валберриз? На озоне что-то сдать - без проблем
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Тилька Шмидт
06:59
Реальным тестам)
PlayStation 5 Pro будет в 3 раза быстрее PlayStation 5 и мощнее видеокарты GeForce RTX 4070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем