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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый министр промышленности Японии подчеркнул важность субсидирования полупроводниковой отрасли
С компанией TSMC уже ведётся обсуждение будущих проектов.

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Отставка японского правительства, как поясняет Reuters, заставила премьер-министра страны обновить состав кабинета министров, в результате чего влиятельное Министерство экономики, торговли и промышленности возглавил Кэн Саито (Ken Saito), сменив на этом посту Ясутоси Нисимуру (Yasutoshi Nishimura). Вновь назначенный чиновник подчеркнул, что в его задачи входит сохранение того объёма поддержки национальной полупроводниковой отрасли, которое обеспечил его предшественник. Именно слаженная работа японского правительства при согласовании проекта TSMC привела к тому, что на юго-западе страны в сжатые сроки было построено предприятие, которое с позапрошлого месяца уже оснащается необходимым оборудованием, а к концу следующего года оно начнёт выдавать 12-нм и 28-нм продукцию для заказчиков.

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Источник изображения: Reuters

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Помимо TSMC, с которой уже обсуждаются новые проекты, японские власти готовы поддерживать субсидиями и национальный консорциум Rapidus, рассчитывающий к 2027 году освоить на территории страны массовый выпуск 2-нм чипов. При этом новоиспечённый министр подчеркнул, что правительство не будет слепо выделять деньги кому попало, а намерено строго следить за прогрессом субсидируемых проектов и определять саму необходимость финансовой поддержки.

#полупроводники #tsmc #япония #субсидии #rapidus
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