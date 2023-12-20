BYD при этом оказался крупнейшим, сопоставимым по объёмам продаж с Tesla.

О том, что в третьем квартале китайской компании BYD удалось выпустить больше электромобилей, чем Tesla, многие новостные ресурсы уже сообщали после публикации корпоративной отчётности. Агентство Counterpoint Research решило подвести статистику по всему рынку электромобилей за третий квартал, и пришло к выводу, что за год компания BYD смогла увеличить свою долю на мировом рынке с 13 до 17 %, догнав Tesla. Последняя по сравнению с третьим кварталом прошлого года не сдала позиций, занимая всё те же 17 %.

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Источник изображения: Counterpoint Research

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Правда, в статистику BYD попала и дочерней продукция марки Denza, поэтому «в чистом виде» китайский автогигант победу пока не одержал. В текущем квартале BYD имеет все шансы закрепиться в статусе мирового лидера по объёмам продаж электромобилей. Тем более, что объёмы продаж машин этой марки в годовом сравнении выросли на 68% против 27% у Tesla. Впрочем, по темпам роста продаж лидером может считаться китайская компания GAC, которая продемонстрировала рост на 72% по сравнению с прошлым годом, хотя она занимает лишь пятое место в мировом зачёте и 5% рынка. Наблюдается и тенденция к консолидации рынка: доля всех прочих автопроизводителей за пределами семи крупнейших сократилась с 47 до 39 %, а объёмы продаж в совокупности выросли только на 8%.