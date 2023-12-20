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Новости Hardware Алексей Сычёв
Toshiba покинула котировальный список Токийской фондовой биржи
После 74 лет присутствия в нём.

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Японская корпорация Toshiba, как напомнило издание Nikkei Asian Review, новый календарный год будет встречать в статусе частной компании — впервые за предыдущие почти 75 лет своего существования, поскольку сегодня акции этого эмитента покинули котировальный список Токийской фондовой биржи в результате проведённой ранее приватизации. Основная часть акций Toshiba теперь принадлежит инвестиционному консорциуму JIP, ему же достанутся четыре из десяти мест в новом составе директоров, первое заседание которого в таком качестве состоится в грядущую пятницу.

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Источник изображения: Toshiba

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Генеральный директор Таро Симада (Taro Shimada) сохранит свой пост, а вот председатель совета директоров Toshiba будет назначен заново. Эксперты считают, что на новом этапе своего развития Toshiba сосредоточится на экспансии в тех сферах, которые приносят повышенный доход, поскольку в статусе публичной компании она накопила большие долги и теперь нуждается в оздоровлении. Не исключено, что от каких-то активов придётся избавиться, но и сделки по поглощению других компаний не снимаются с повестки дня. В перспективе трёх или пяти лет, если всё пойдёт по плану, новые владельцы Toshiba могут задуматься о возвращении акций этой корпорации на открытый фондовый рынок.

#toshiba #акции #биржа #приватизация
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