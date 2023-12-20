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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD призывает акционеров отказаться от сделки по продаже миллиона акций по цене ниже рыночной
Слишком большой получается «скидка для оптовиков».

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Компании не так часто вмешиваются в процесс биржевой торговли собственными акциями, если только речь не идёт о каком-то особо крупном пакете, но в случае с предложением TRC Capital руководство AMD сделало исключение. Указанная инвестиционная компания выразила готовность купить у акционеров AMD один миллион обыкновенных акций по цене $123,45 за акцию. Такая сделка не соответствует интересам акционеров AMD, поскольку сейчас курс акций компании превышает $140 за штуку.

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Источник изображения: AMD

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Более того, даже на момент регистрации заявки (8 декабря текущего года) курс акций AMD был на 4,24% выше предлагаемого TRC Capital, достигая $128,92 за штуку. Конечно, последнее слово будет за непосредственными обладателями акций, но компания просто считает нужным предупредить их, что продажа пакета акций на таких условиях не совсем выгодна с учётом текущей рыночной ситуации. Миллион акций примерно соответствует 0,06% капитала AMD, и в случае успеха такая сделка не сможет оказать существенного влияния на бизнес компании.

#amd #аналитика #финансы #акции
Источник: seekingalpha.com
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