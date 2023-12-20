Спор между компаниями тянется уже несколько лет.

Агентство Bloomberg продолжает описывать подоплёку давнего конфликта американского производителя медицинского оборудования Masimo и компании Apple, которая в ближайшие дни рискует лишиться права продавать на территории США умные часы Watch Series 9 и Ultra 2. Глава оппонента Apple в этом споре, Джо Киани (Joe Kiani) выразил готовность к переговорам, но подчеркнул, что любому мировому соглашению в этом споре должен предшествовать честный диалог и извинения со стороны Apple.

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Источник изображения: Masimo

Дело в том, что руководитель Masimo упрекает Apple в переманивании на свою сторону более 20 инженеров после безрезультатных попыток поглотить первую из компаний или нанять её генерального директора. С представителями Apple руководство Masimo не общалось с 2013 года, и поскольку считает компанию виновной в краже своей интеллектуальной собственности, рассчитывает не только на материальную компенсацию ущерба, но и на извинения.

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В свою очередь, Apple считает запрет на продажу Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США неправомерным, а схожие по функциональным возможностям устройства Masimo — грубой копией своих умных часов. Теоретически, устранить конфликт могли бы какие-то отступные со стороны Apple, но она пока не признаёт вину и рассчитывает на успех в обжаловании запрета на продажу своих умных часов с функцией пульсоксиметра в США.