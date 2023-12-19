Но продолжат обслуживать прежних владельцев.

Американский разработчик радиочастотных компонентов Qorvo, как сообщает Reuters, весьма интересным образом избавился от своих активов на территории Китая. Местный контрактный производитель Luxshare Precision Industry, который выпускает потребительскую электронику Apple, договорился о покупке двух предприятий Qorvo в Пекине и Дэчжоу. Сумма сделки не раскрывается, но она должна завершиться к середине следующего года.

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Источник изображения: Qorvo

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Новым владельцем двух предприятий Qorvo по сборке чипов и их тестированию станет Luxshare, но при этом она продолжит обслуживать интересы прежнего владельца. Фактически, предприятия перейдут под контроль Luxshare вместе с оборудованием и персоналом. При этом американский разработчик будет отвечать как за создание новой продукции, так и за техническую поддержку клиентов на территории Китая. Поскольку компоненты Qorvo используются в составе продукции Apple, у обеих компаний, участвующих в сделке, имеются общие интересы.