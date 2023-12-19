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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские предприятия Qorvo перейдут под контроль Luxshare
Но продолжат обслуживать прежних владельцев.

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Американский разработчик радиочастотных компонентов Qorvo, как сообщает Reuters, весьма интересным образом избавился от своих активов на территории Китая. Местный контрактный производитель Luxshare Precision Industry, который выпускает потребительскую электронику Apple, договорился о покупке двух предприятий Qorvo в Пекине и Дэчжоу. Сумма сделки не раскрывается, но она должна завершиться к середине следующего года.

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Источник изображения: Qorvo

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Новым владельцем двух предприятий Qorvo по сборке чипов и их тестированию станет Luxshare, но при этом она продолжит обслуживать интересы прежнего владельца. Фактически, предприятия перейдут под контроль Luxshare вместе с оборудованием и персоналом. При этом американский разработчик будет отвечать как за создание новой продукции, так и за техническую поддержку клиентов на территории Китая. Поскольку компоненты Qorvo используются в составе продукции Apple, у обеих компаний, участвующих в сделке, имеются общие интересы.

#китай #китайские производители #сделка #luxshare #qorvo
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