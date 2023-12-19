Это обошлось им в $2,2 млрд.

Арабских бизнесменов сложно упрекнуть в отсутствии интереса к активам производителей электромобилей, ведь они уже поддерживают американский стартап Lucid и даже договорились с ним о строительстве автосборочного предприятия в Саудовской Аравии. Как сообщает South China Morning Post, подобного внимания удостоился и китайский автопроизводитель NIO, который успешно наращивает объёмы производства и расширяет модельный ряд, но до сих пор остаётся убыточным.

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Привлечь $2,2 млрд компании NIO удалось за счёт продажи пакета из 249 млн акций инвестиционному фонду CYVN Holdings. Эта связанная с арабскими инвесторами структура теперь обладает 20,1% акций китайского автопроизводителя. Пока новый инвестор будет оставаться владельцем не менее 15% акций, у него будет возможность назначать двоих представителей в состав совета директоров NIO. Ранее CYVN уже вкладывала в капитал этой компании $738,5 млн. Основанная в 2014 году компания NIO рассчитывает к 2027 году сократить численность персонала на треть, активно внедряя роботов на производстве.