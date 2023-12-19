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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация Apple в следующем году вырастет до $4 трлн, как считают аналитики Wedbush
Все негативные факторы не помешают ей сделать это.

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Падение курса акций Apple примерно на один процент на фоне новостей о запрете на продажу Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США не поколебало аналитиков Wedbush, которые убеждены, что через год капитализация компании вырастет с нынешних $3 трлн до $4 трлн. Если это произойдёт, то Apple станет первой компанией, которая достигнет этого уровня.

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Источник изображения: Apple

Авторов прогноза не смущают ни слухи о расширении запрета на использование iPhone китайскими чиновниками и сотрудниками компаний с государственным участием, ни в целом сдержанные оценки перспектив развития рынка смартфонов в следующем году. По словам представителей Wedbush, в результате их недавнего общения с участниками рынка компонентов им не удалось выявить каких-либо причин для снижения объёмов заказов на выпуск iPhone 15. Объёмы продаж смартфонов этого поколения в США и Китае по итогам текущего и будущего кварталов должны превзойти ожидания рынка, как убеждены эксперты Wedbush.

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Даже активность конкурирующей Huawei не помешает примерно 100 млн обладателей iPhone прежних поколений в Китае задуматься о необходимости покупки смартфона новой модели. Кроме того, аналитики считают, что сам по себе бизнес Apple по предоставлению платных услуг и подписок способен достичь капитализации от $1,5 до $1,6 трлн. Перспективы его дальнейшего роста нельзя недооценивать.

#аналитика #apple #финансы #акции
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