Не прошло и четырёх лет с момента обещания.

В наши дни даже простейший автомобиль китайского производства готов предложить покупателю функцию «обзора на 360 градусов» в сочетании со «взглядом со стороны», которые помогают парковаться и маневрировать в стеснённом пространстве. Тем удивительнее, как поясняет Electrek, что Tesla с реализацией подобной функции долго тянула, и начала распространять её через программное обновление только в минувшие выходные.

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Источник изображения: Ashok Elluswamy, X

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Функция «взгляда от третьего лица» сейчас предназначается для машин Tesla, не оснащаемых традиционными ультразвуковыми датчиками парковки. В более распространённых Model 3 и Model Y компания отказалась от них в прошлом году, а дорогие Model S и Model X лишились их в текущем году. Такие изменения традиционно направлены на снижение себестоимости электромобилей и упрощение их конструкции, а ещё Илон Маск (Elon Musk) является сторонним идеи управления электромобилями с использованием только визуальной информации, поэтому приоритет с недавних пор отдаётся изображениям с видеокамер. Реализовать такую функцию Маск обещал ещё три года назад, и теперь она описывается как «ассистент парковки со сверхвысоким качеством изображения». Со временем такое обновление получат и владельцы машин, оснащённых ультразвуковыми датчиками парковки.