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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск призвал не демонизировать нефть и газ в ближайшие годы
Климатические изменения не так скоротечны, как пытаются утверждать защитники природы.

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По данным Reuters, выступивший недавно на политическом мероприятии в Италии американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил о своей приверженности идеи защиты окружающей среды и необходимости снижать уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, но добавил, что в среднесрочной перспективе не следует «демонизировать нефть и газ», поскольку экологические общественные движения в своих призывах отказаться от них зашли слишком далеко и напугали обывателей.

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Источник изображения: NTB/AFP, Getty Images, Carina Johansen

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Как пояснил Илон Маск, угроза климатических изменений в краткосрочных прогнозах преувеличена, а люди из-за мрачных прогнозов активистов просто потеряли веру в будущее. На этом же мероприятии миллиардер сделал свой уже обсуждавшийся на этом сайте комментарий относительно намерений инвестировать в экономику Италии. По мнению главы Tesla, в стране слишком низкие темпы рождаемости населения, и решить кадровую проблему одним только притоком мигрантов она не сможет.

#илон маск #нефть и газ #окружающая среда
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