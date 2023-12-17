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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Alibaba уменьшит свою долю в капитале автопроизводителя XPeng с 10,2 до 7,5 %
Стратегическое партнёрство при этом планируется сохранить.

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Многие китайские производители электромобилей сохраняют статус стартапов и до сих пор остаются убыточными, поэтому у некоторых инвесторов раннего этапа заканчивается терпение, и они решают либо выйти из структуры капитала соответствующих компаний, либо сократить своё участие в ней. Как отмечает Bloomberg, китайский интернет-гигант Alibaba недавно принял решение продать 25 млн американских депозитарных расписок XPeng на общую сумму $391 млн.

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Источник изображения: XPeng

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Этот шаг сократит долю Alibaba в капитале XPeng с 10,2 до 7,5 %, соответствующие новости уже привели к снижению курса акций компании на 8,6%. Представители Alibaba подчеркнули, что компания верит в перспективы XPeng и сохранит стратегическое партнёрство с этим автопроизводителем. Интернет-гигант продолжит оставаться вторым по величине акционером XPeng, и решение продать часть акций компании не связано с переоценкой перспектив бизнеса автопроизводителя. Alibaba просто концентрируется на ключевых для себя направлениях деятельности, а выпуск электромобилей таковым не является. В уходящем году у XPeng появился профильный стратегический инвестор, поскольку в июле почти 5% акций компании решил купить немецкий автогигант Volkswagen.

#электромобили #акции #китайские производители #alibaba #xpeng
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