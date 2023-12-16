Впервые за десять кварталов объёмы продаж смартфонов вырастут.

Индия пока не может оспаривать статус Китая как самого крупного рынка смартфонов, хотя локальное производство данного типа устройств в первой из стран активно развивается. По прогнозам IDC, наблюдаемый в этом квартале подъём рынка смартфонов в Китае заложит основу для дальнейшего роста в 2024 году и последующей стабилизации. Выход новых моделей смартфонов Huawei и Xiaomi в сочетании с ноябрьскими распродажами позволил объёмам реализации таких устройств на китайском рынке впервые вырасти за десять кварталов.

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Источник изображения: Apple

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Следующий же год, по мнению представителей IDC, обеспечит рост объёмов реализации смартфонов на китайском рынке на 3,6% до 287 млн штук. До этого китайский рынок смартфонов не рос на протяжении почти трёх лет. Сказались влияние пандемии и общие макроэкономические проблемы. В следующем году двигать спрос на смартфоны вверх будут популяризация складных моделей с гибкими дисплеями, а также внедрение функций искусственного интеллекта. Китайские производители готовы следовать обеим тенденциям, делая соответствующие модели смартфонов более доступными.