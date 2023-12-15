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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel подтверждает, что начнёт серийный выпуск чипов по технологии 20A в следующем году
Собственно, и техпроцесс Intel 18A будет освоен до конца 2024 года.

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В эти дни не только генеральный директор Intel раздавал обещания инвесторам, на мероприятии Semicon Japan представителям агентства Nikkei удалось взять интервью у старшего вице-президента компании Санджея Натараджана (Sanjay Natarajan), который в Intel курирует разработку техпроцессов. Именно из его уст прозвучало обещание начать серийный выпуск продукции с использованием технологии Intel 20A в следующем году.

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Источник изображения: Nikkei

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Непосредственно компания Intel, напомним, по данной технологии собирается выпускать процессоры Arrow Lake для клиентского сегмента. Столь спешная смена поколений на фоне прежней медлительности Intel может показаться невероятной, но действующий генеральный директор ещё два года назад поставил перед компанией цель освоить пять новых техпроцессов за четыре года, а соответствующий период уже перевалил «за экватор», и в следующем году Intel уже должна начать опытное производство процессоров Clearwater Forest, Lunar Lake и Panther Lake, которые будут выпускаться по ещё более совершенной технологии Intel 18A, причём семейство Lunar Lake встанет на конвейер компании в рамках серийного выпуска ещё до конца 2024 года.

#intel #meteor lake #arrow lake #lunar lake #intel 20a #intel 18a
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