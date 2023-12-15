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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японское предприятие TSMC к 2030 году будет на 60% полагаться на местное сырьё и оборудование
Пока эта доля не превышает 25%.

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Японская промышленность и сейчас способна снабжать передовые предприятия TSMC всеми необходимыми для их работы материалами и частью оборудования, но на территории Японии сейчас производятся максимум 40-нм чипы. Rapidus к 2027 году рассчитывает освоить на территории этой страны выпуск 2-нм изделий, а TSMC при поддержке местных властей и партнёров готовится построить до трёх предприятий, которые в перспективе смогут наладить выпуск 6-нм чипов. По данным DigiTimes, глава совместного предприятия JASM Юити Хорита (Yuichi Horita) стремится к 2030 году довести долю местных материалов и оборудования, используемых в его деятельности, до 60%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Первое предприятие данного кластера начнёт работу в следующем году, но на первых порах доля японских материалов и оборудования, используемых в его деятельности, не будет превышать 25%. К 2026 году JASM постарается довести этот показатель до 50%, и ещё четыре года понадобятся, чтобы набрать следующие десять процентных пунктов. Первая продукция начнёт сходить с конвейера данного предприятия в конце следующего года, хотя монтаж оборудования начался всего лишь в позапрошлом месяце. На предприятии будут работать 1400 человек, включая 600 бывших сотрудников TSMC и Sony, которые являются акционерами JASM.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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