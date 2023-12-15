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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Starlink получила разрешение на испытания в США прямой связи смартфонов со спутниками
Они продлятся полгода и охватят 2000 абонентов T-Mobile.

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По информации Bloomberg, после серии предварительных тестов оператор спутниковой связи Starlink, принадлежащий аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), получил лицензию на проведение длительных испытаний своей технологии прямой передачи информации со смартфонов пользователей на низкоорбитальные спутники. В США при участии T-Mobile данный эксперимент будет длиться полгода и охватит 840 спутников и 2000 пользовательских устройств.

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Источник изображения: Starlink

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Если учесть, что Starlink недавно запустила свой пятитысячный спутник, испытания можно будет считать ограниченными по масштабу, но для компании их результаты будут иметь важно значение. Технология прямой связи со спутником при помощи обычных смартфонов позволит решить инфраструктурные проблемы в отдалённых уголках США. Компания Apple ранее реализовала поддержку передачи экстренных текстовых сообщений со смартфонов за пределами действия наземных сетей связи. Аналогичные возможности для своих клиентов реализует компания Huawei.

#сша #илон маск #spacex #starlink #спутниковая связь
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