Уже к середине февраля.

Второго октября в Сан-Франциско прототип беспилотного такси Cruise наехал на женщину, которую ему под колёса отбросило от другого транспортного средства. Машина управлялась автоматически, за рулём не было страхующего водителя, и уже после применения экстренного торможения, которое не помогло предотвратить наезда на жертву, автоматика выполнила предписанный заложенный алгоритмами манёвр, переместившись на шесть метров к обочине, но при этом под днищем машины оставалась пострадавшая, которую прототип безжалостно протащил по асфальту. Вся эта история, помимо прочих проблем, принесла компании Cruise и грядущее сокращение персонала, как поясняет CNBC со ссылкой на информацию для служебного пользования.

реклама

Источник изображения: Cruise

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

До 12 февраля работы в Cruise лишатся около 900 сотрудников, что соответствует 24% общей численности штата. В основном это будут позиции, отвечающие за корпоративные функции и коммерческие операции, и всем им будут выплачены положенные компенсации. В дальнейшем Cruise собирается сосредоточиться на создании полностью беспилотных транспортных средств уровня L4 по классификации SAE, и планирует возобновить коммерческие перевозки на беспилотных прототипах в одном из городов США, как только расследование октябрьского инцидента будет завершено.