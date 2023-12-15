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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемный разработчик беспилотных такси Cruise лишится 24% персонала
Уже к середине февраля.

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Второго октября в Сан-Франциско прототип беспилотного такси Cruise наехал на женщину, которую ему под колёса отбросило от другого транспортного средства. Машина управлялась автоматически, за рулём не было страхующего водителя, и уже после применения экстренного торможения, которое не помогло предотвратить наезда на жертву, автоматика выполнила предписанный заложенный алгоритмами манёвр, переместившись на шесть метров к обочине, но при этом под днищем машины оставалась пострадавшая, которую прототип безжалостно протащил по асфальту. Вся эта история, помимо прочих проблем, принесла компании Cruise и грядущее сокращение персонала, как поясняет CNBC со ссылкой на информацию для служебного пользования.

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Источник изображения: Cruise

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До 12 февраля работы в Cruise лишатся около 900 сотрудников, что соответствует 24% общей численности штата. В основном это будут позиции, отвечающие за корпоративные функции и коммерческие операции, и всем им будут выплачены положенные компенсации. В дальнейшем Cruise собирается сосредоточиться на создании полностью беспилотных транспортных средств уровня L4 по классификации SAE, и планирует возобновить коммерческие перевозки на беспилотных прототипах в одном из городов США, как только расследование октябрьского инцидента будет завершено.

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