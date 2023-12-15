Действующая бизнес-модель оптимальна.

До 2009 года компания AMD сама выпускала для себя процессоры, но потом решила избавиться от профильного бизнеса, и на основе соответствующих активов была создана компания GlobalFoundries, основная часть акций которой до сих пор принадлежит арабским инвесторам. Гнаться за освоением современных техпроцессов последние к определённому моменту устали, и компания в своём развитии задержалась на 12-нм технологии, что не мешает ей до сих пор обслуживать интересы AMD. В интервью Reuters глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, что его компания подобным путём идти не готова.

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Источник изображения: Reuters

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Со второго квартала следующего года, как пояснил Гелсингер, Intel будет в своей финансовой отчётности отдельно показывать результаты деятельности подразделения Intel Foundry Service, но планов по приданию ему структурной самостоятельности по примеру Mobileye и бывшей Altera у руководства Intel нет. При этом на уровне бизнес-процессов контрактное подразделение IFS уже сейчас функционирует более независимо, хотя собственные заказы Intel всё равно формируют подавляющую часть его выручки. У клиентов Intel должно создаваться впечатление, что компания считает их равноправными заказчиками с внутренним бизнесом по разработке чипов, по словам Гелсингера. Отделять контрактный бизнес Intel не собирается.