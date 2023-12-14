И сегодня может сделать это ещё раз.

Вчерашние торги для акций Apple завершились на отметке $197,96, которая оказалась выше предыдущего максимума в $196,45, наблюдавшегося в конце июля текущего года. В том же июле в течение торговой сессии курс акций Apple поднимался до $198,23, но не смог удержаться на этой отметке. Дополнительные торги вчера завершились на уровне $198,53, поэтому если сегодняшняя полная торговая сессия сохранит тенденцию к росту курса акций компании, то по её итогам они могут ещё раз обновить рекорд.

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Источник изображения: Apple

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Толчком к росту биржевых котировок США вчера стало признание представителей Федрезерва в том, что ведомство рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2024 году. Деньги станут доступнее участникам экономической деятельности, а это значит, что данные шаги будут благоприятны для американского бизнеса. В ходе вчерашних торгов акции Apple успели вырасти в цене на 1,7%, а всего с начала года они подорожали на 52%, увеличив капитализацию компании на $1 трлн до текущих $3,08 трлн. Отметку в $3 трлн капитализация компании в очередной раз преодолела на этой неделе ранее.