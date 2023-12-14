Вопреки ожиданиям Tesla.

До сих пор считалось, что длящиеся уже не первый год переговоры руководства Tesla с индийскими властями в последнее время сосредоточились на теме локализации выпуска электромобилей в этой стране, но с предварительным снижением таможенных пошлин для ввоза готовых машин этой марки из-за рубежа. По данным Bloomberg, теперь переговоры могут зайти в тупик, поскольку заместитель министра торговли и промышленности Индии Сом Паркаш (Som Parkash) во время своего выступления в парламенте заявил, что правительство не собирается снижать ставку импортных пошлин на электромобили.

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Источник изображения: Tesla

Субсидировать поставки готовых электромобилей из-за пределов Индии власти тоже не собираются, как пояснил чиновник. Существующие таможенные ставки на импорт автомобилей, которые могут достигать 100%, вполне укладываются в общий вектор развития национальной промышленности, по словам министра. Власти ратуют за локализацию выпуска всех транспортных средств, а потому послабления в сфере импорта готовых машин стали бы шагом назад. На развитие локальных производств электромобилей Индия в 2021 годы выделила $3,1 млрд субсидий. Желающим построить в стране предприятие по выпуску тяговых батарей предоставляются отдельные субсидии, общая их сумма может достичь $2 млрд.

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Ещё недавно считалось, что Tesla готова в течение двух лет построить в Индии предприятие по сборке электромобилей, но при условии, если со следующего года власти страны временно снизят импортные пошлины на ввоз готовых машин этой марки из других государств. Министр торговли Индии Пиюш Гойял (Piyush Goyal) после ноябрьского визита на предприятие Tesla в Калифорнии заявил, что компания в этом году увеличит объёмы закупок автокомпонентов индийского производства в два раза до $1,9 млрд.