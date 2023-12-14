Да и по уровню быстродействия они уступают прежним, созданным с участием TSMC.

Вслед за анонсом смартфонов Huawei серии Mate 60 в конце августа этого года власти США сперва выразили обеспокоенность фактом способности китайских компаний выпускать 7-нм полупроводниковые компоненты, а потом заявили о начале расследования, которое должно было выявить, как это им удаётся, и представляет ли данная возможность серьёзную угрозу для национальной безопасности США. Агентство Bloomberg сообщило, что сегодня представители Министерства торговли США поделились некоторыми выводами, полученными в ходе изучения этого вопроса.

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Источник изображения: Huawei

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По словам заместителя министра торговли США Тэи Кендлер (Thea Kendler), у компании Huawei нет возможности получать 7-нм чипы в массовых количествах и приемлемым для удовлетворения спроса уровнем выхода годной продукции, а по уровню быстродействия эти процессоры уступают создававшимся данной китайской компании образцам в период до начала действия санкций. Складывается впечатление, что особой угрозы для себя США в этой ситуации не видят, но это не значит, что санкционное давление на Huawei и снабжающую её процессорами SMIC будет ослабевать.