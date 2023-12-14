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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC получила срочные заказы на выпуск чипов NVIDIA для китайского рынка
Выполнять их придётся уже в следующем квартале.

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Обмен и претензиями, и любезностями между министром торговли США и руководством NVIDIA по вопросу поставок в Китай ускорителей вычислений этой марки перешёл в публичную плоскость, но компания изначально стремилась создать для китайского рынка ассортимент ускорителей вычислений, который можно было бы поставлять в условиях новых экспортных ограничений США, которые вступили в силу в октябре этого года. Как сообщает DigiTimes, тайваньская компания TSMC уже успела получить от NVIDIA срочный заказ на изготовление неких чипов для ускорителей вычислений, которые будут поставляться в КНР.

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Источник изображения: AFP

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Приступить к выполнению этого заказа TSMC по условиям контракта должна в следующем квартале, и такой приоритет лишь показывает важность NVIDIA для этого подрядчика в качестве клиента, ведь на этом направлении тайваньский контрактный производитель и без того уже загружен заказами. В последнее время китайский рынок обеспечивал около 20% всей выручки NVIDIA, и терять местные заказы компания не готова даже с учётом всей видимой лояльности к политике американских властей.

#nvidia #китай #tsmc #санкции #искусственный интеллект
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